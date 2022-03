Identificadas e resgatadas as vítimas fatais do acidente envolvendo embarcações em Guajará-Mirim

Identificadas e resgatadas as vítimas fatais do acidente envolvendo embarcações em Guajará-Mirim

Foram identificadas como Antônio Soriano e Eciele Borges, as vítimas fatais do acidente envolvendo duas embarcações, ocorrido no rio Pacaás Novos, em Guajará-Mirim, na tarde desta quinta-feira (10).

De acordo com informações atualizadas pelo RONDONIAGORA, o piloto da embarcação que levava a prefeita de Guajará-Mirim e outros servidores municipais, relatou que navegava descendo o rio Pacaás Novos, e no momento que fazia uma curva, nas proximidades da Comunidade Graças à Deus, foi surpreendido pelo barco da Sedam, que seguia sentido contrário. O condutor disse que não foi possível evitar a colisão e o barco colidiu na lateral da embarcação da Sedam. Antônio Soriano e Eciele Borges morreram na hora.

Além das vítimas fatais, estavam no barco da Sedam, outras duas pessoas, sendo que uma delas ficou ferida.

O acidente aconteceu na zona rural do município de Guajará-Mirim. A embarcação onde estava à prefeita retornava da aldeia Santo André e com ela estariam dois vereadores indígenas do município.

rondoniagora