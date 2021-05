Idosa acorda antes de ser cremada após família achar que tivesse morrido

Uma mulher de 76 anos, na Índia, acordou momentos antes de ter o corpo cremado.

A família de Shakuntala Gaikwad acreditava que a mulher havia morrido vítima da Covid-19. A mulher testou positivo à doença em 10 de maio e depois disso o seu estado de saúde deteriorou-se consideravelmente.

A família a transportou para o Silver Jubilee Hospital, em Baramati, mas não havia camas vagas para poder acolher a idosa.

A família esperou no exterior por uma ambulância que a transportasse para outro hospital, mas esta acabou por ficar inconsciente.

No momento em que a Índia vive uma grave crise pandêmica, com falta de recursos humanos e materiais, a família acreditou que Shakuntala tivesse morrido e a preparou para ser cremada. A mulher teria acordado momentos antes e ciente do que estava para acontecer começou a chorar em pânico.

O oficial da polícia Santosh Gaikwad confirmou o sucedido, de acordo com o jornal Metro britânico.

A Índia tem, atualmente, mais de 3,3 milhões de casos de Covid-19 ativos. Com 25.228.996 infecções acumuladas, o país é o segundo no mundo a ultrapassar os 25 milhões de casos, depois dos Estados Unidos, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Via NMBR