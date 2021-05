Idosa de 83 anos é resgatada após fogo destruir residência em São Francisco

Uma casa foi destruída por um incêndio na tarde desta segunda-feira (10) no bairro Cidade Alta, em São Francisco do Guaporé (RO). A moradora, uma senhora de 83 anos, estava no interior da residência e não vi as chamas sendo socorrida por populares.

O fogo tomou o imóvel, na Rua D. Pedro, por volta das 17h, informou populares que foram os primeiros a chegarem no local. Quando a viatura chegou ao local, acionaram o caminhão pipa, mas mesmo assim a residência ficou totalmente destruída pelo fogo, conseguindo evitar que as chamas atingissem outras residências vizinhas.

A idosa identificada por Luzia já havia sido retirada da casa por populares que viram a ocorrência, e foi encaminhada ao hospital Regional.

Via rotacomando.com.br