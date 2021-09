Idosa é atropelada por motociclista embriagado em Vilhena

Na noite de ontem, uma mulher ainda não identificada, mas aparentemente idosa, foi recebida com um violento “cartão de boas-vindas” ao chegar de mudança em Vilhena, vindo de Ouro Preto do Oeste, cidade da região central de Rondônia: ela foi atropelada por um motociclista bêbado.

Conforme informações obtidas no local dos fatos pelo FOLHA DO SUL ON LINE, depois de descer do caminhão que trouxe sua mudança, a vítima estava atravessando a rua 1.502 do bairro Cristo Rei, quando foi atingida pela motocicleta.

Bombeiros foram acionados e levaram a acidentada, com ferimentos na perna, para receber atendimento médico na UPA.

Já o motociclista, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, fugiu do local empurrando a própria motocicleta, antes da chegada da Polícia Militar ao local.

Via Folha do Sul