Idoso de 69 anos é morto a pauladas em Machadinho

Na madrugada desta terça-feira, 25, um senhor, 69 anos, foi brutalmente assassinado no bairro Bom Futuro, em Machadinho D’Oeste/RO.

De acordo com as informações, a PM de Machadinho foi acionada durante a madrugada, onde recebeu a informação que havia um homem caído ao solo, em frente a praça municipal do bairro Bom Futuro. No local, uma equipe médica do SAMU já havia constatado o estado de óbito da vítima, que recebeu vários golpes na região da cabeça, ficando com o rosto completamente desfigurado e devido a gravidade dos ferimentos não resistiu. A filha da vitima chegou ao local do crime e reconheceu o corpo do pai.

Uma testemunha relatou aos policiais que a vitima passou a noite ingerindo bebidas alcoólicas junto com dois homens. De posse das informações, os militares com o apoio da policia civil iniciaram as diligências e localizaram os indivíduos, sendo eles identificado pelos nomes de André, 30 anos e Valcir, 42 anos.

Para os policiais, André afirmou que Valcir foi autor do homicídio, pois saiu do local em que estavam bebendo, acompanhado da vitima e retornou sozinho, mas destacou que não presenciou nada. Diante do fato, os suspeitos foram conduzidos a UNISP de Machadinho D’Oeste/RO, onde tiveram suas prisões em flagrante lavradas pelo delegado plantonista. O autor do crime usou um pedaço de madeira para golpear a vitima.

