Idoso é flagrado com grande quantidade de drogas e arma

O idoso José G. M., 61 anos, foi preso na tarde de terça-feira (11) por policiais do Serviço de Investigação e Captura (Sevic) de Ouro Preto do Oeste, após ser flagrado com várias porções de crack, maconha e uma arma de fogo, durante uma abordagem no Bairro Novo Horizonte. O foragido Antunes Gomes Luiz, conhecido como “Brechinha”, também foi preso.

Os policiais informaram que já estavam investigando o idoso por suspeita de estar atuando fortemente no tráfico de drogas na região.

Os investigadores conseguiram abordar o idoso, e flagrado o criminoso com cerca de duas mil porções de pedra de crack, maconha e uma arma de fogo calibre 22 com três munições.

O idoso confessou a pratica do comércio de entorpecente e levou os policiais até sua residência, onde encontraram mais porções de drogas, balança de precisão e objetos de procedência duvidosa.

Ainda no local, os policiais abordaram Antunes e constataram que ele estava foragido, respondendo pelos crimes de furto, receptação e roubo.

Os dois receberam voz de prisão, e foram encaminhados para a delegacia, onde ficaram à disposição da justiça.

