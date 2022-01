Idoso é preso na Índia após tomar 11 doses de vacina contra Covid-19 Mandal usou diferentes carteiras de identidade e números de telefone celular de seus parentes próximos para enganar os profissionais de saúde. "Depois de tomar as doses, as minhas dores desapareceram. Eu costumava ter dores nos joelhos e andava com uma bengala. Agora não. Me sinto bem", disse.

