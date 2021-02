Idoso morre com cabeça esmagada por basculante de caçamba

O idoso Luiz Evaristo Ferreira, 75 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (1), após ter a cabeça esmagada pelo basculante de uma caçamba no momento em que ele fazia a manutenção do veículo na Rua Chirleane, Bairro Teixeirão, na Zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações colhidas no local, o idoso estava fazendo a manutenção do veículo quando acionou o basculante. A vítima não percebeu o basculante descendo e teve a cabeça prensada. O homem morreu antes da equipe do Samu chegar ao local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: rondoniagora