Idoso viajando de Pimenta Bueno para São Paulo morre dentro de ônibus

Um idoso de 78 anos morreu após passar mal dentro de um ônibus em que viajava com destino a São Paulo. José Félix da Silva havia embarcado na cidade de Pimenta Bueno, mas, ao chegar a Vilhena, sofreu o mal súbito.

As informações dão conta de que o motorista foi alertado pelos passageiros sobre a situação do aposentado. Diante do ocorrido, o veículo seguiu rumo ao Hospital Regional de Vilhena, onde o senhor seria atendido no pronto-socorro, pois acreditavam que ele estava desmaiado. Mas, ao chegar à unidade, ele já estava sem vida.

Uma funerária foi acionada e a família do idoso recebeu a informação do falecimento. O corpo será levado para Porto Velho, de onde seguirá para São Paulo, onde será velado e sepultado.

Por Folha do Sul / Jéssica Chalegra