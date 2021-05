Idosos devem ficar atentos à data de aplicação da primeira dose para receber a segunda aplicação nesta sexta-feira

Porto Velho recebeu na quinta-feira (13), 4.060 doses de Coronavac do Ministério da Saúde (MS). Desse total, 1.060 serão enviadas aos distritos, que também possuem pessoas com segunda aplicação atrasada.

A vacinação acontece nesta sexta-feira (14), das 9h às 17h, no campus II do Centro Universitário São Lucas da seguinte forma:

9h às 14h: todos que tem a data de aplicação da 1ª dose até o dia 30/03.

14h às 17h: Somente os idosos com 67 anos ou mais que possuem data da 1ª aplicação em 31/03.

Com a chegada de uma nova remessa, o município volta a vacinar quem aguardava a segunda aplicação da Coronavac na capital, mas pede atenção em relação ao público que será atendido, pois as doses enviadas pelo MS não são suficientes para atender a demanda de segunda dose que está pendente.

“Vamos vacinar todas as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 30 de março e pessoas de 67 anos ou mais que receberam a primeira dose do imunizante no dia 31 de março. Para organizar melhor o fluxo, vamos dividir esse público entre o período da manhã e tarde”, explica Elizeth Gomes, gerente da Divisão de Imunização.

“Reforçamos e pedimos para que as pessoas respeitem o horário para evitar aglomeração e evitar confusões. A pessoa também deve se atentar ao dia da aplicação da primeira dose, para evitar vir sem necessidade ao local e não ser atendido. Observe o cartão de vacinação que foi entregue na primeira aplicação para que tudo ocorra da melhor forma”, orienta Elizeth.

A Semusa reforça que, à medida que for recebendo novas remessas de imunizantes, irá convocar a população para receber a segunda dose e que continuará organizando o fluxo, principalmente através do aplicativo SASI, caso as doses recebidas não contemplem todos que aguardam a segunda aplicação.

APLICATIVO

O cadastro no aplicativa SASI é importante para organização da primeira e segunda doses

A Prefeitura de Porto Velho orienta que as pessoas que já receberam a primeira dose contra a Covid-19, de qualquer vacina, que se inscrevam no aplicativo SASI para que haja uma organização quanto ao recebimento da segunda dose.

O aplicativo SASI está disponível nas plataformas iOS e Android. Ao baixar o aplicativo, a pessoa informa seus dados pessoais, e é preciso ficar atento ainda ao código PVH21, que deve ser usado na ativação. Quem já recebeu a primeira dose deve indicar no campo correspondente o recebimento e prosseguir com as demais informações.

A Divisão de Imunização ainda reforça que está trabalhando para que todos sejam atendidos da forma mais rápida possível e faz um pedido àqueles que ainda não se imunizaram, mas estão nas faixas contempladas.

“Se você é idoso de 60 anos ou mais e não se vacinou, vacine-se, todas as vacinas, independente do fabricante, tem resultado positivo contra casos graves. Temos que nos proteger para reduzir os casos e essa proteção vem com a vacina”, finalizou Elizeth.

PARA BAIXAR

Para baixar o aplicativo no sistema Android, basta acessar o link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sasi.app.

Para baixar no sistema IOS, clique no link https://apps.apple.com/br/app/sasi/id1467748272.

VEJA AQUI O TUTORIAL COM PASSO A PASSO PARA USAR O APLICATIVO.

Texto: Jefferson Carvalho

Fotos: Leandro Morais e Saul Ribeiro