França: imagens “chocantes” de peixes mortos levam a investigação

Foram divulgadas imagens de milhares de peixes mortos flutuando na superfície do Golfo da Biscaia, na costa do sudoeste de França, pela Sea Shepherd – uma Organização Não Governamental (ONG) dedicada à defesa e proteção do oceano.

O governo francês e a União Europeia (UE) estão investigando a razão pela qual, segundo a ONG, cerca de mais de 100 mil peixes mortos foram despejados por uma embarcação no Oceano Atlântico ao largo da França.

A ministra do Mar da França, Annick Girardin, revelou no Twitter, após a publicação da Sea Shepherd, que solicitou ao Centro Nacional de Vigilância das Pescas que investigasse o assunto “a fim de identificar as causas destas devoluções significativas de pescado”, acrescentando que as “imagens são chocantes”.

À la vue des images partagées par @SeaShepherdFran , j’ai demandé au Centre national de surveillance des pêches de faire la lumière sur ce sujet afin d’identifier les causes de ces rejets importants de poissons. Bien sûr, ces images choquent. https://t.co/tTC5kWrOj6 — Annick Girardin (@AnnickGirardin) February 3, 2022



A ONG questionou se este incidente se tratou de um acidente ou de um despejo intencional de peixes indesejados.