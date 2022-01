EUA: imagens mostram estragos provocados por fogo no Colorado

Imagens captadas por um drone mostram a devastação causada por um incêndio florestal no norte da cidade de Denver, no estado norte-americano do Colorado, no dia 30 de dezembro.

O vídeo é chocante. Entre a destruição causada pelas chamas, veem-se vestígios da neve intensa que também atingiu a área após o fogo.

Cerca de mil casas ficaram em ruínas e duas pessoas continuam desaparecidas.

De acordo com a Reuters, as causas do incêndio ainda estão sendo averiguadas. As autoridades chegaram a pensar que o fogo havia começado com a queda de postes de eletricidade, devido aos ventos fortes que se sentiram na região, contudo, esta hipótese já foi afastada pela empresa responsável pelos mesmos, a Xcel Energy.

Entretanto, o presidente dos EUA, Joe Biden, já lamentou a destruição causada pelos incêndios e colocou à disposição do Colorado fundos para ajudar as pessoas e empresas afetadas.