IMPRENSA: Encerra nesta sexta-feira (27), o credenciamento para a primeira final do Sub-20

Encerra na proxima sexta-feira (27) o prazo para os profissionais de imprensa interessados na cobertura da primeira partida da final do Campeonato Rondoniense de Futebol Juniores Sub-20 edição 2021 já podem pedir o credenciamento junto a FFER. O credenciamento acontece de forma individual e o sistema fechará conforme cronograma apresentado abaixo. Não será feito credenciamento nos dias das partidas.

Fique atento ao site da FFER para acompanhar datas, horários e locais dos jogos e prazo de credenciamento. Uma vez preenchida as vagas para os profissionais de imprensa, estipulada na página 04 do MANUAL COM MEDIDAS PROTETIVAS PARA COMPETIÇÕES elaborado pela FFER, automaticamente estará encerrado o credenciamento, independentemente da quantidade de pessoas que enviaram seus pedidos.

Obs. Caso o veículo de comunicação tenha a autorização da entidade, porém não tenha feito o credenciamento exigido dentro do quantitativo estipulado no protocolo de segurança, e no prazo mencionado, o mesmo estará inapto a participar da referida partida.

DA QUANTIDADE

A – TVS DETENTORAS DOS DIREITOS DE TRANSMISSÃO: 8 no total para a partida.

B – JORNAIS, SITES E TVS NÃO DETENTORAS: 6 no total, sendo:

– TVS NÃO DETENTORAS 4 pessoas (2 pessoas por empresa);

– SITES, 1 pessoa;

– JORNAIS, 1 pessoa.

C – RÁDIOS: 4 Rádios (12 pessoas), sendo no mínimo 2 e no máximo 3 por empresa.

D – FOTOGRAFIA: 2 pessoas, sendo 1 por empresa.

Vale ressaltar que, o veículo de comunicação (profissionais) que descumprir o que está sendo solicitado dentro do protocolo, estará automaticamente descredenciado para as próximas partidas.

Para retirar a credencial no dia da partida será necessário apresentar a Carteira do ano vigente emitida pela ARLER (ano de 2021), a autorização de transmissão da FFER e um documento de identificação original com foto.

CRITÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO

Enviar os dados abaixo relacionados para o E-mail: [email protected] Após o envio dos dados, a empresa e/ou profissional serão notificados através do e-mail se foi APROVADO ou REPROVADO (reprovado com o motivo).

DADOS DO PROFISSIONAL CREDENCIADO (TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO OBRIGATÓRIAS)

JOGO:

NOME COMPLETO:

NOME DA EMPRESA:

NOME PROFISSIONAL:

FUNÇÃO: (apenas uma)

Nº REG./MTE (DRT) / UF (estado emitida):

Nº ARLER:

CPF:

RG / UF (estado onde foi emitida)

CELULAR:

CÓPIA DIGITALIZADA DA CARTEIRA EXPEDIDA PELA ARLER (ano vigente).

ATENÇÃO AO PRAZO

O processo de credenciamento para cada partida será encerrado sempre às 12hs, conforme datas apresentadas no cronograma abaixo, (caso a partida aconteça no domingo, o prazo encerrará as 12hs da sexta-feira que antecede a partida).

Os profissionais de imprensa interessados na cobertura dos jogos devem ficar atentos ao prazo descrito no cronograma abaixo:

Credenciamento da Final (jogo de ida)

28/08 (sábado) – Real Ariquemes x Villa Rondônia – Estádio Gentil Valério – Ariquemes/RO.

Solicitações devem ser feitas até o dia 27 de agosto (sexta-feira), as 12hs.

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]

