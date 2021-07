Incêndio de grandes proporções atinge parque aquático de Rio Quente, no Goiás Os quiosques, com telhas de palha, que compõem o restaurante junto à piscina de ondas, foram totalmente carbonizados pelo fogo

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Rio Quente Resorts (onde fica o Hot Park), no município de Rio Quente, próximo a Caldas Novas, em Goiás, na tarde desta quinta-feira (22/7).

Cinco viaturas e 20 militares do Corpo de Bombeiros foram enviados para combater o fogo. O incêndio teria começado em uma mata nos fundos do Camping Esplanada, mas as chamas alcançaram o parque aquático.

Nas imagens, é possível ver que as chamas do incêndio podiam ser avistadas de longe. “Eu não sei para onde eu vou”, diz uma das frequentadoras do parque, enquanto várias pessoas com roupas de banho se retiram da praia artificial.

Segundo nota do Hot Park, não houve feridos no incidente. A única área do parque afetada foi o restaurante, que foi devidamente isolado. A brigada de incêndio interna do parque agiu rapidamente para conter o fogo

Com informações de Metrópoles