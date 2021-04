Incêndio em hospital mata 13 pacientes com Covid na Índia

Pelo menos 13 pacientes com Covid morreram em decorrência de um incêndio no Hospital Vijay Vallabh, nos arredores de Mumbai, na Índia, nesta sexta-feira (23/4).

De acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros, Morrison Khavari, havia 17 pacientes na unidade hospitalar quando o fogo começou na UTI. Destes, 13 não resistiram. As causas do incêndio ainda são investigadas. Há suspeita, porém, de que as chamas tenham começado em um aparelho de ar-condicionado.

A Índia bateu, na quarta-feira (21/4), recorde de mortes e casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo autoridades locais, foram mais de 2 mil óbitos e quase 300 mil infectados em 24 horas.

Nessa quinta-feira (22/4), o país registrou 314.835 novas infecções, superando o recorde dos Estados Unidos em janeiro, que atingiu 297.430 novos casos. Para agravar a situação, autoridades de saúde em todo o norte e oeste da Índia, incluindo a capital, Nova Delhi, disseram que estão em crise, com a maioria dos hospitais lotados e sem oxigênio.