Inclusão Social: primeiro playground para cadeirantes em Rolim de Moura Zona da Mata é entregue pelo Deputado Anderson Pereira Na ocasião, a Secretária Regional Executiva do governo do Estado, Eliene Alves Siqueira, esteve presente e aproveitou para agradecer o parlamentar pela iniciativa.

O deputado Anderson Pereira (PROS) esteve presente no município de Rolim de Moura na última sexta-feira (24), para realizar a entrega oficial de um playground acessível para cadeirantes à Associação Semeando Letras e Cidadania (ASELCI), que foi construído por meio de emendas parlamentares para criar um ambiente mais inclusivo e sociável para as crianças da região. O playground surgiu para atender as necessidades da comunidade após uma solicitação da professora Helionice Moura, conhecida em Rolim de Moura como “Léo”.

“Entregamos essa área de lazer com muita alegria, pois vai proporcionar não apenas divertimento, mas o desenvolvimento social e humano para as crianças pois, quando ela está brincando, ela está evoluindo integralmente”, inclusão social também é minha missão como parlamentar, ressaltou Pereira.

“A nossa equipe está sempre pronta para ajudar as associações. Esse projeto é o primeiro a ser instalado na região da zona da mata. Agradeço o deputado Anderson por ajudar a comunidade rolimourense e, principalmente, pela aquisição desses brinquedos para as nossas crianças”, afirmou.

A implantação de brinquedos adaptados em locais de uso público tem por base os direitos consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Conforme a legislação, toda criança tem os direitos básicos de brincar, praticar esportes e socializar, sem que sofra qualquer tipo de discriminação ou segregação.

Via Assessoria