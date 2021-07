Indicado pelo Governo de Rondônia para assumir a Agevisa é aprovado pela Assembleia Legislativa após sabatina

Ex-comandante do Corpo de Bombeiros, coronel BM Gilvander Gregório de Lima assume a direção da Agencia Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) de Rondônia, após ser sabatinado pela Assembleia Legislativa de Rondônia e obter aprovação por unanimidade dos parlamentares. A escolha para ocupar o cargo, feito pelo governador Marcos Rocha, foi elogiada por vários deputados que participaram da sessão, realizada na noite terça-feira (7), no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Os questionamentos dos deputados estaduais se transforaram em elogios ao Governo, ao histórico de trabalho do candidato ao cargo de diretor e também à ex-diretora Ana Flora Camargo Gerhardt, que deixou o cargo em junho. O destaque foi para a importância do trabalho da Agevisa no momento pandêmico, desde a parceria nas ações que envolvem as operações para verificar o cumprimento do Decreto nº 26.038, de 23 de abril de 2021, de combate à covid-19 até o acompanhamento da vacinação nos municípios.

Os deputados ainda ressaltaram a atenção que será dada ao plano de carreira e cargos da Agevisa, solicitaram formação para profissionais que atuam nos municípios e manifestaram apoio ao Governo nas ações de imunização. “Saúde significa salvar vidas, tratar o cidadão com respeito e com o que ele precisa”, disse deputado Allan Queiroz.

O deputado Jean de Oliveira ressaltou o trabalho realizado pela Agevisa nos segmentos da vigilância ambiental, saúde do trabalhador, epidemiológica, sanitária e de dados. Pediu atenção aos laboratórios, ao resgatar o bom atendimento que teve no Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen) no começo da pandemia, quando fora infectado e quase foi a óbito. Jean reforçou ainda a necessidade de pensar no período pós-pandemia, que há de vir.

MISSÃO

O coronel BM Gilvander Gregório de Lima assumiu como missão as solicitações do parlamentares, que ressaltaram a necessidade de reforçar o trabalho de imunização elevando o Estado de Rondônia aos primeiros patamares no ranking de vacinação nacional; o bom senso nas ações de fiscalizações nos municípios, o resgate das discussões para implantação do Plano de Cargo e Carreiras dos Servidores (PCCS) da Agevisa, formação para os profissionais e fortalecimento dos laboratórios.

“Todos os meus projetos eu coloquei Deus à frente e os resultados são um tributo a Deus. Agradeço ao governador Marcos Rocha pela confiança, a minha família e aos parlamentares pela confiança. Somos capazes de elevar nossos números de imunização, voltaremos para mostrar nossos indicadores”, finalizou Gregório.

