Indígenas voltam a paralisar país contra governo do Equador

Nesta segunda-feira (13), um novo paro nacional foi convocado pela poderosa Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie). Desde 1990, a entidade organiza levantes semelhantes: bloqueou estradas em diversos pontos do mapa e rapidamente conquistou a adesão de outros setores sociais, prometendo rumar à capital. A notícia é do Giro Latino.

Em um dos atos de maior repercussão, Leónidas Iza, o líder máximo da Conaie, chegou a ser preso – e logo liberado, depois que as manifestações se intensificaram pedindo sua soltura. A pauta original não é inédita, e está conectada à fúria pela alta dos preços de combustíveis, que provoca carestia geral. A revolta é ainda maior por se tratar de um país exportador de petróleo.

A nova rodada de paralisações da Conaie ecoa o movimento que já havia trazido problemas para o presidente Guillermo Lasso entre outubro e novembro de 2021. Na época, as lideranças indígenas também bloquearam rotas e marcharam pelo país, chegando a uma proposta com 10 pontos principais que o governo prometeu atender, mas segue ignorando, o que motivou a volta dos protestos nos últimos dias.

Além de um congelamento dos preços dos combustíveis em um valor inferior ao que é cobrado hoje, a agenda da Conaie inclui subsídios para cerca de 4 milhões de famílias de baixa renda, a renegociação de taxas de juros para equatorianos endividados, a redução de preços para insumos agrícolas e uma revisão das leis trabalhistas que ajude a combater a crescente precarização, entre outras medidas – quase sempre bem distantes da agenda liberal que o ex-banqueiro Lasso prometeu colocar em vigor quando foi eleito.

Mais do que a memória dos protestos de 2021, porém, o que assusta o governo e seus apoiadores é a recordação também fresca do levante de outubro de 2019, quando o então presidente Lenín Moreno (2017-2021) flertou com a derrubada e, acossado, precisou até mudar provisoriamente a sede do governo de Quito para Guayaquil. A repressão subsequente, enquanto o país esteve sob estado de exceção, exigiu até a instalação imediata de uma Comissão da Verdade que investigou mais de 200 casos de violações de direitos humanos e seis execuções extrajudiciais por agentes do Estado.

Lá, antes da pandemia e da guerra russo-ucraniana, também os combustíveis foram a pauta prioritária que levou os indígenas às ruas: tentando impor medidas de austeridade como parte de um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo queria dar fim ao histórico subsídio que garantia preços baixos nas bombas de gasolina, e viu-se obrigado a recuar após as manifestações. Não fossem suficientes os paralelos, vale lembrar que Lasso se tornou ele próprio mais um mandatário a alcançar acordos bilionários de empréstimo com o mesmo FMI nos meses recentes de crise, reacendendo ainda mais a velha chama – já que as contrapartidas de aperto fiscal por parte do Fundo seguem irredutíveis.

Em 2019, durante a paralisação de 11 dias, estimaram entidades empresariais na época, a economia equatoriana perdeu US$ 800 milhões – um número que agora volta a ser martelado na cabeça de Lasso para que encontre uma saída mais rápida para a crise.

Em 2022, os bloqueios já vêm causando transtornos: o próprio governo calcula que os primeiros quatro dias úteis de paralisações desta semana teriam deixado prejuízo de US$ 50 milhões e, em Guayaquil, o comércio atacadista já registra falta de produtos vindos de outras províncias e a necessidade de controle oficial para evitar açambarcamento e vendas majoradas no mercado paralelo.

Enquanto o governo Guillermo Lasso, com popularidade em queda e há meses em guerra aberta com o Congresso, ainda não oferece uma solução que agrade à Conaie, estudantes, professores e transportistas são alguns dos setores que se aglutinam em torno das demandas.

Leónidas Iza, detido em Cotopaxi – 75 km ao sul de Quito – no início da madrugada de terça-feira (14) sob a acusação de organizar “bloqueios ilegais”, foi liberado menos de 24 horas depois por ordem judicial, e ganhou ainda mais força para aumentar sua influência após o episódio. Tratado como herói por seus pares e repetindo a todo momento que os policiais só encontraram em seus bolsos “uma fita métrica, US$ 1,55 em dinheiro e uma moeda de dois euros”, Iza definiu sua prisão como um “sequestro político” e pediu cuidado redobrado aos correligionários: o governo, afirma ele, quer vender o movimento indígena como violento e composto por vândalos, e pode infiltrar pessoas para ajudar a fortalecer essa imagem. Depois, brincou: “o lado bom da minha prisão foi aprender como é andar de helicóptero”, fazendo referência à forma como foi transferido.

Com a luta contra a carestia como bandeira, Iza ironizou o argumento de Lasso de que os protestos só teriam como objetivo a desestabilização do governo e não contariam com um estopim claro: “certamente, senhor presidente, o senhor diz isso porque não compra no mercadinho da esquina”.

Na sexta (17), a Conaie deu a si mesma 48 horaspara organizar a logística do deslocamento rumo a Quito, dando ao governo uma última chance de evitar a escalada dos protestos: adotar a agenda de 10 pontos negociada em 2021 antes que os dois dias se passem.

O texto é do Giro Latino – Na foto, Líder indígena Leónidas Iza discursa em meio ao ‘paro’. Foto: Divulgação/ Conaie