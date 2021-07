Informe do Sindsef para os professores que assinaram acordo com a União na ação do Reconhecimento de Saberes e CompetênciasRSC

Informe do Sindsef para os professores que assinaram acordo com a União na ação do Reconhecimento de Saberes e CompetênciasRSC O Sindsef/RO orienta aos professores que assinaram o acordo para que busquem novas informações sobre a demanda

No início de 2021, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO conseguiu chegar a um acordo com a União, garantindo aos professores que ingressaram com a ação pelo sindicato, reconhecimento do direito a receber valores retroativos da gratificação denominada RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências).

O Sindsef/RO orienta aos professores que assinaram o acordo para que busquem novas informações sobre a demanda, conforme as seguintes instruções:

1 – Professores que residem em Porto Velho devem comparecer presencialmente no Escritório Fonseca & Assis, localizado na Rua Joaquim Nabuco, 1774 – Santa Bárbara (Centro), próximo a Sede Administrativa do Sindsef/RO.

2 – Professores que residem nos municípios deverão comparecer às Coordenações Regionais do Sindsef/RO.

Preservando a segurança de dados dos beneficiários da ação, o Sindsef/RO decidiu não divulgar relação nominal na internet (site, Facebook, grupos de WhatsApp), sendo assim, as informações devem ser obtidas apenas de forma presencial pelos titulares conforme orientação acima.

Via SINDSEF-RO