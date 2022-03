Integrantes do primeiro escalão do governo se preparam para eleições de outubro à Câmara Federal em RO

A movimentação política nos bastidores do governo de Rondônia continua intensa, com diversos integrantes do primeiro escalão confirmando pretensão de concorrer a cargos eletivos nas eleições de outubro em Rondônia.

Por outro lado, o governador Marcos Rocha anunciou, em evento na semana passada, que dispõe de técnicos para substituir àqueles que deixarão sua administração para participar da campanha política, contendo a ansiedade de quem depende de políticas públicas que hoje estão sob o comando de tais gestores, garantindo que não haverá queda de desempenho nas secretarias.

A lista de prováveis candidatos conta com vários nomes, entre os quais se destacam os seguintes: Fernando Máximo (secretário estadual de Saúde, que deve concorrer a deputado federal), Elias Resende (diretor-geral do DER, que também vai pleitear vaga na Câmara Federal), Evandro Padovani (o mais longevo secretário de Estado em Rondônia, que se afasta da SEAGRI e concorre à federal), Luana Rocha (primeira-dama e secretária de Assistência Social, que é pré-candidata ao legislativo, ainda sem definição exata se na esfera estadual ou na federal), Lucas Follador (assessor da presidência da Emater, quer tentará conquistar mandato de deputado federal), Cristiane Lopes (secretária-adjunta de Saúde, outra que também pretende concorrer a deputada federal).

Segundo informes de fontes do Extra de Rondônia, é possível que a relação ainda aumente, com pretensos candidatos às vagas na Assembleia Legislativa ligados ao governo, tanto na capital quanto no interior.

ExtradeRondônia