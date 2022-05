Inter de Milão prioriza Lukaku e coloca Dybala em espera, diz jornal O argentino já tinha contrato quase certo com o time de Milão, mas, com a mudança de planos, deve seguir para a Roma

O acordo entre a Inter de Milão e o argentino Paulo Dybala estava praticamente certo, uma vez que o jogador vai encerrar vínculo com a Juventus e terá custo zero de transferência. Entretanto, o clube parece estar de olho em outro atleta para ocupar a vaga do argentino: Romelu Lukaku.

Segundo o jornal Corriere dello Sport, o belga, que não se destacou nesta temporada no Chelsea, é a prioridade do time. Com isso, a chegada de Dybala ficou em segundo plano e pode levá-lo à Roma.

Uma reavaliação do elenco de Milão, feita pelo técnico Simone Inzaghi, aponta a necessidade de um atacante com as características de Lukaku. O jogador já atuou pelo clube e foi fundamental para a conquista do título italiano.

A realidade do Chelsea também é de reformulação e pode ser o momento perfeito para o retorno do belga à Inter, que já declarou que sente vontade em voltar a defender o clube italiano.

O atual contrato do jogador com o time inglês tem validade até 2026, mas deve estar com os dias contados nos Blues.

