Interferência criminosa de Fux a favor do Itaú (ITUB4) em processo bilionário não encontra amparo na lei

O ministro Luiz Fux, acatou uma reclamação disciplinar apresentada pelo escritório de advocacia BFBM Advogados, que curiosamente pertenceu ao também ministro Luís Roberto Barroso e atualmente é comandado por seu sobrinho, Rafael Barroso Fontelles, contra a juíza paraense Rosana Lúcia de Canelas Bastos.

Fux não apenas recebeu a reclamação, como interferiu ilegalmente no processo, cassando a decisão da juíza, o que é proibido pela Constituição e pela jurisprudência do Supremo:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Mas, tem mais:

A Seção V do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que trata do Processo Administrativo Disciplinar, explicita em parágrafo único que:

É impedido de atuar nos processos administrativos disciplinares o Conselheiro que:

I – tenha interesse direto ou indireto na matéria em discussão;

II – tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro, parente e afins até o terceiro grau;

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou o respectivo cônjuge ou companheiro.

Isso já era mais que suficiente para que o ministro Luiz Fux, um dos mais academicamente preparados, se declarasse impedido de atuar na reclamação feita pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, que representa o banco Itaú (ITUB4) contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, em processo movido (e vencido) pela empresa Rondhevea, proprietária de um lote com mais de 50 milhões de ações ITUB4.

Isso garantiria o início da lisura do procedimento que está adormecendo na gaveta de Fux desde outubro de 2020, uma reclamação que coloca em dúvida a atuação da magistrada, que havia determinado, em 18 de setembro de 2020, o bloqueio de pouco mais de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco para pagar a parte vencedora. O argumento usado pelo sobrinho de Luís Roberto Barroso foi que a juíza havia sido parcial, por não ter comunicado o banco previamente do bloqueio.

Luiz Fux reuniu-se, em 2018 com representantes dos maiores bancos privados do país secretamente, em evento financiado pela XP Investimentos, à época braço do Itaú no mercado. No mesmo evento secreto estavam presentes representantes do Itaú. Impossível qualquer decisão de Luiz Fux não ser contaminada pela participação em tais ‘eventos privativos’. E ele recebeu por isso? Pois é, nunca saberemos. O caso foi revelado através das conversas do pirilampo do Paraná Deltan Dallagnol (In Fux We Trust) com a assessora da XP, que o contratou e havia sido a ponte entre Fux e os banqueiros.

Tá perdido? Vamos desenrolar o fio da meada. Ele começa quando o sobrinho de Barroso, contratado às pressas pelo Itaú apresentou reclamação ao CNJ e a Corregedoria do TJPA, alegando que a magistrada havia sido ‘parcial’ ao determinar o bloqueio dos valores nas contas do banco, sem informa-los previamente, o que seria um favorecimento à instituição, caso a juíza tivesse cometido essa sandice. Ela estaria indo contra o Novo Código de Processo Civil, que curiosamente teve os trabalhos de elaboração coordenados por Luiz Fux. Esse foi o primeiro argumento para dar ‘sustentação’ à reclamação.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Na mesma queixa, o sobrinho de Barroso alegou que a magistrada teria ‘impedido-o de acessar os autos do processo’. Ora, dificilmente algum juiz, em juízo perfeito e se tratando de um processo vultoso, adotaria tal medida, a não ser que houvesse algo errado. E havia. O advogado não tinha procuração e o processo, a pedido do próprio Itaú, tramita em segredo de Justiça. Portanto, a magistrada mais uma vez, agiu corretamente. Vamos adiante.

O sobrinho de Barroso também acrescentou na reclamação que a juíza havia dado uma ‘liminar de levantamento’ para sacar os valores que, segundo ele, havia sido bloqueados, e estaria repassando o dinheiro à empresa Rondhevea, daí a necessidade ‘urgente’ da interferência do ministro no processo, já que a juíza estava ‘colocando em risco o sistema financeiro nacional’ ao adotar tal posição.

Ao tomar conhecimento de tal emergência, Fux não se fez de rogado. Rapidamente movimentou a máquina do Conselho e por telefone, determinou o afastamento da juíza, o desbloqueio de valores que porventura tivessem sido obtidos por meio da decisão e levou a reclamação adiante.

No dia 6 de outubro de 2020, data em que um Fux teatralmente indignado apresentou o caso ao Plenário, tentando justificar sua interferência abusiva, ele se contorcia na cadeira tal qual um réu ao ser confrontado com provas irrefutáveis. Escorregava e usava frases como ‘soma extremamente extravagante” e “há casos em que o CNJ, como órgão de cúpula do Poder Judiciário, não pode se abster de atuar”.

A idéia era ‘passar a boiada’, como se fosse uma situação corriqueira, uma mera decisão que defendia a ‘segurança do sistema financeiro nacional’, era quase como um ‘ato patriótico’ onde Fux era o herói que estava se sacrificando para salvar uma instituição ameaçada que iria a falência por conta de uma decisão ‘teratológica’ e ‘açodada’ de uma simples juíza.

Mas ainda temos juízes neste país. “Se o CNJ passar a acolher tais pedidos, a tendência é que esta prática se torne recorrente”, com essa simples frase, o conselheiro Mário Guerreiro colocou um ponto no ‘heroísmo’ de Luiz Fux. E ele lembrou que, se mantida aquela aberração jurídica, o órgão estaria sinalizando a incapacidade de os tribunais corrigirem eventuais erros de juízes, e isso desacreditaria o próprio Poder Judiciário.

Fux não deu bola. Até então ele já havia conseguido os votos de Marcos Vinicius, Ivana Farina, Maria Cristina Ziouva e Henrique Ávila, que assim como Fux estavam “assombrados” com a ‘audácia’ da magistrada. A reclamação contra a juíza ainda está em julgamento, e o Itaú agradece.

