Interferência de Fux a favor do Itaú no CNJ atendendo pedido de sobrinho de Barroso, enfraquece a magistratura

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está julgando, desde o dia 6 de outubro de 2020, uma interferência provocada pelo ministro Luiz Fux, que preside o CNJ, em um processo transitado em julgado pela justiça do Pará. A juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú e Fux, atendendo um pedido do advogado do banco, Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do também ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, mandou que ela desbloqueasse o dinheiro e se abstivesse de promover qualquer ato no processo. De acordo com Fux, a ‘’decisão foi teratológica’’ e precipitada, tendo em vista que ‘a juíza concedeu liminar levantando o dinheiro’. O ministro disse ainda a seus pares no Conselho, que a magistrada havia impedido o acesso dos advogados do banco ao processo.

O problema é que Fux ouviu apenas a versão do advogado banco, sem sequer se ater ao que está no processo. O dinheiro nunca foi bloqueado, porque o Itaú alegou supostos problemas com o SISBAJUD entre os dias 17 a 25 de setembro de 2020. A ordem de bloqueio foi feita no dia 18. os advogados do banco tiveram acesso ao processo e chegaram a fotografar os autos, e no dia 25, diante dos representantes do Itaú, a juíza decidiu olhar o resultado da ordem de bloqueio e foi constatado que não havia sido efetivado.

Tudo isso está registrado pelo acesso ao Tribunal de Justiça e nos logs de sistema, mesmo assim a mentira foi mantida. A reclamação baseada em mentiras e distorções rendeu à juíza o constrangimento de ter uma decisão totalmente amparada na lei, colocada em dúvida pelo presidente do CNJ, um conselho que deveria garantir a segurança dos magistrados em processos envolvendo grupos poderosos.

O Itaú é o maior banco privado do país, e está se comportando como se estivesse acima da lei. O caso ainda está parado no Conselho, após dois pedidos de vistas, sendo um regimental. Fux vem ignorando completamente o desfecho da reclamação.

A juíza se defendeu perante à corregedoria do TJPA, e publicou, no dia 7 de outubro de 2020, um longo relato explicando sua conduta no processo. A reclamação do Itaú é infundada, e vem servindo apenas para o banco promover um calote no acionista que moveu o processo, que tramita há 18 anos na justiça do Pará. Em outubro de 2021, a Corregedoria entendeu que a magistrada agiu estritamente dentro da lei, mantendo-a no processo e aguarda desde então que o CNJ se pronuncie.

Não cabe mais recurso e o processo está parado por conta da interferência de Luiz Fux, cujo relatório apresentado aos demais conselheiros, não trazia os detalhes do caso. Três conselheiros chegaram a votar favoráveis a interferência, que é ilegal, conforme apontou em voto contrário à Fux o conselheiro Mário Guerreiro, que chamou a atenção para o risco de promover efeito sistêmico, transformando o CNJ em uma espécie de ‘instância recursal’.

Tão grave quanto a interferência do Conselho em um ato processual legítimo, é a mensagem que o Conselho passa aos magistrados de um modo geral, a de que suas decisões, ao invés de serem contestadas nas instâncias cabíveis, pode ser objeto de interferências sem a devida comprovação, amparadas em simples reclamações sem provas.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.