Interferência de Fux a favor do Itaú via CNJ deixa magistrados vulneráveis contra grupos

Luiz Fux foi juiz e ministro do Superior Tribunal de Justiça e posteriormente conduzido ao Supremo Tribunal Federal pelas mãos da presidente Dilma Rousseff. Em 1982 passou em primeiro lugar em concurso público para magistraturacarioca, mas ele não deve lembrar muito dessa época.

Se recordasse, talvez não tivesse interferido ilegalmente, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, em uma decisão corriqueira de uma magistrada do Pará, em decisão que determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú em um processo transitado em julgado, o que significa dizer que não cabe recursos.

Fux sabe disso. Ele não é um ‘mero ministro’ com certificações e cursos duvidosos, como virou costume nos últimos anos alardear ‘pós graduações’ amparadas em participações em palestras ou eventos de fins de semana. Ele foi Professor Livre Docente de Processo Civil e Professor Titular de Processo Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Nível: Graduação, Mestrado e Doutorado, 1977. Professor convidado da Universidade Católica de Petrópolis – UCP, 1988. Professor Convidado do Centro de Estudos, Pesquisa e Atualização em Direito – CEPAD, 1988. Professor convidado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, 1990. Professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 1990. Professor de Processo Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, 1990/2001. Professor de Direito Judiciário Civil da Pontifícia Universidade Católica – PUC/RJ. Nível Graduação, 1982/1997. Chefe do Departamento de Direito Processual da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, 1998/2003. Diretor de Estudos e Ensino da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, 2001/2003. Professor convidado da Academia Brasileira de Direito Processual Civil – ABDPC, 2005. Chefe do Departamento de Direito Processual da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, 2006. Professor convidado do Cyrus R. Vance Center for International Justice – New York (EUA).

Com um currículo desses, fica difícil acreditar que ele não sabia o que estava fazendo quando interferiu no processo, atendendo uma reclamação totalmente infundada apresentada pelos advogados do banco Itaú ao CNJ, onde eles alegam que a magistrada foi “parcial” ao determinar o bloqueio e promover um calote bilionário.

Coube ao conselheiro Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro, que possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2005) e mestrado em Ciências Jurídico-políticas pela Universidade de Coimbra (2009). É juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS e tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Civil, lembrar a Fux que interferência foi ilegal e pode provocar um efeito sistêmico, transformando o CNJ em uma ‘instância recursal’, colocando em risco a atuação de magistrados de todo o país.

+sobre o caso

Por cumprir seu dever, juíza é denunciada ao CNJ em ação que favorece calote do ITAÚ em acionista

Guerreiro, que não tem um currículo tão extenso quanto o de Fux, foi enfático ao lembrar que “um cheque de R$ 2 mil nominal é transferido por endosso, porque assim diz o Artigo 17 da Lei 7357. Um cheque de R$ 2 bilhões nominal também é transferível por endosso, porque assim o diz o Artigo 17 da Lei 7357 de 85. Ou seja, o valor de face no cheque não muda seu regime jurídico. Assim como o valor subjacente a qualquer instituto de direito material não muda sua natureza jurídica ou o seu regime jurídico”.

A interferência de Fux, cujos detalhes foram publicados no Diário da Justiça do Pará no dia 7 de outubro, deixa a magistratura à mercê de grupos poderosos, eles passam a ficar vulneráveis, pois estarão sujeitos a terem suas decisões, amparadas na lei, colocadas em dúvida por meras reclamações infundadas, que são levadas em conta apenas por envolverem cifras vultosas. É bom lembrar que dinheiro não some, portanto não existe o menor perigo de uma decisão, que envolve uma soma vultosa, ao ser cumprida coloque em risco qualquer instituição, como fez parecer em sua justificativa o ministro Luiz Fux.

O caso ainda está sendo julgado pelo CNJ. E é bom ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado em junho de 2005 e tem entre suas principais atribuições zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo, para isso, expedir atos regulamentares ou recomendações. Também pode apreciar a legalidade dos atos administrativospraticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. Mas em nenhum lugar diz que o CNJ pode intervir em decisões de natureza jurisdicional, ou seja, atos praticados por magistrados em processos.

O Código de Processo Civil vai além. O artigo 926 estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Já o Artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) diz que “salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir”.

Falta Fux lembrar disso, antes de interferir em processos através do CNJ.