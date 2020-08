Inusitado: cientistas sugerem picolé de leite materno contra a Covid-19

De acordo com um grupo de pesquisadores holandeses, gelo feito de leite materno pode ser uma boa opção para proteger pessoas vulneráveis contra o coronavírus. A ideia é inusitada mas, segundo os cientistas do Hospital Emma Children, de Amsterdã, em parceria com outros centros de pesquisa, pode funcionar.

O estudo não foi publicado em nenhum periódico científico até o momento. Os pesquisadores encontraram anticorpos específicos contra a Covid-19 no leite de 30 mulheres que tiveram a doença — a bebida é um conhecido vetor de anticorpos da mãe para o bebê.

Porém, a melhor maneira de transmitir os benefícios para adultos não seria na forma líquida do leite e, sim, congelado. Para garantir que os anticorpos se liguem às mucosas da boca e da vias aéreas, o ideal seria que o líquido ficasse o maior tempo possível em contato. Por isso, o gelo, que exige uma sucção para ser consumido, seria a melhor opção.

“Quando você bebe, desaparece rapidamente. Nossa ideia é oferecer na forma de cubos de gelo, para que demore um pouco mais e haja um contato mais longo com a mucosa”, afirma Britt Van Keulen, do banco de leite de Amsterdã.

O médico Hans Van Goudoever, que participou do estudo, explica que os anticorpos na boca poderiam atacar as partículas do coronavírus assim que elas entrassem no corpo, impedindo que invadam o organismo.

Como a quantidade de leite materno que se encaixa para uso com essa finalidade é pequena, os pesquisadores sugerem que apenas grupos de risco o usem, no caso de uma segunda onda da doença atingir o país.

“É uma imagem estranha, idosos tomando leite materno. Mas se protege contra um vírus mortal, devíamos superar este problema”, diz Van Keulen.

(Com informações do portal Daily Mail)

foto ilustrativa