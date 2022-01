Investigação contra deputado apura esquema com emendas, rachadinha e servidores fantasmas

A Polícia Civil de Rondônia deu mais detalhes sobre a operação “O Chamado”, desencadeada na manhã desta sexta-feira e que mira o deputado estadual Johny Paixão.São cerca de 150 policiais nas ruas, cumprindo 32 mandados de buscas nos municípios de Ji-Paraná e Porto Velho. Os alvos são o gabinete de Johny na Assembleia Legislativa, empresas privadas, escolas públicas e residências de pessoas ligadas a organização criminosa, de acordo com a Polícia. “As medidas cautelares visam coletar elementos de informação para a investigação de organização criminosa ligada a um deputado estadual, dedicada ao uso de emendas parlamentares em contratações fraudulentas de obras e reformas de escolas estaduais”, diz em nota.

De acordo com as autoridades policiais, as investigações apuraram até o momento de que o valor destinado irregularmente, via emendas, soma R$ 1.034.354,00. “Estima-se que o montante pode ser maior, considerando a fase de investigação interna de outros recursos e fontes. A atuação da Orcrim em fraudes de contratos de locação de veículos, na prática popularmente conhecida por “rachadinha”, na qual servidores transferem uma parte ou a quase a totalidade dos seus salários aos líderes do esquema criminoso, além da nomeação de servidores “fantasmas”.

A operação contou com o apoio de diversas unidades da Polícia Civil, da capital e do interior do Estado.

Mandados de buscas, autorizados pelo Tribunal de Justiça, foram cumpridos no gabinete do deputado Johny Paixão na capital e ainda no interior. Equipes também estiveram no condomínio Bela Vista, no bairro Nova Esperança, onde morar um assessor do parlamentar. Em Ji-Paraná um dos alvos era a casa do parlamentar.

