Iperon anuncia pagamento de aposentadorias e pensões para o dia 29 de janeiro

O atraso no pagamento ocorreu devido à implantação de um novo sistema de informatização na SEGEP e no IPERON

O pagamento dos aposentados e pensionistas do Estado de Rondônia referente ao mês de janeiro de 2021, que originalmente seria efetuado no dia 21/01, foi transferido para o dia 29/01. A confirmação da nova data de pagamento foi feita pelo IPERON através de nota explicativa.

De acordo com a nota, o atraso no pagamento ocorreu devido à implantação de um novo sistema de informatização na SEGEP e no IPERON. Assim, o pagamento das aposentadorias e das pensões será efetuado junto com o pagamento do salário dos servidores da ativa.

Ainda segundo o IPERON, a previsão é de que essa alteração na data do pagamento ocorra apenas no mês de janeiro, devendo ser mantido o calendário de pagamento para os demais meses de 2021.