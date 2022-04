IRPF 2022: Mais de 100 mil já entregaram a declaração em Rondônia; prazo de entrega foi prorrogado para 31 de maio

Até as 10h de hoje, 12/04, 103.707 contribuintes entregaram a declaração em todo o estado de Rondônia. Já na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 728.778 contribuintes cumpriram a obrigação Federal.

Lembrando que o prazo de entrega da declaração, que começou no dia 07 de março, foi prorrogado para 31 de maio.

O imposto a pagar apurado também teve seu vencimento adiado para o final do mês de maio, mas as restituições seguirão o cronograma anterior, sem alteração. As datas permitidas para o débito automático passam a ser 10 de maio, para a primeira cota, e até 31 de maio para as demais.

A Receita Federal explica, ainda, que o imposto de renda é um grande instrumento para promover a cidadania. Suas alíquotas diferenciadas permitem que as pessoas que têm renda mais elevada paguem mais do que aquelas que têm rendimentos menores, como forma de tentar equilibrar a carga tributária. Declarar e pagar o imposto de renda corretamente é um ato de cidadania fiscal, onde se cumpre uma obrigação tributária em benefício de toda a sociedade.

DARF

Para emitir o DARF de imposto de renda de pessoa física já preenchido, o contribuinte pode utilizar o sistema Meu Imposto de Renda, ou emitir a manualmente pelo aplicativo SicalcWeb.

Importante lembrar que desde 2020, todos os DARF´s para pagamento do imposto de renda podem ser emitidos pelo próprio programa IRPF baixado no seu computador, podendo ter códigos de barra ou não. O documento pode ser pago mesmo sem código de barras, em terminais de autoatendimento, páginas ou aplicativos dos bancos na internet (Internet Banking)

Por RECEITA FEDERAL