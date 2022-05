IRRF 2022: Mais de 165 mil entregaram a declaração em Rondônia A partir de 2022 a declaração permite indicar a chave PIX do tipo CPF para receber a restituição

Prazo termina dia 31 de maio- Até as 10h de hoje, 16/05, 165.177 contribuintes entregaram a declaração em todo o estado de Rondônia, o que corresponde a 70,1% do esperado que é de 235.565 declarações. Já na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.123.211 contribuintes cumpriram a obrigação Federal.

Pagamento da restituição

A partir de 2022 a declaração permite indicar a chave PIX do tipo CPF para receber a restituição. O CPF deve ser do titular da declaração. Outra opção é indicar diretamente a conta bancária, mas a lista é limitada às instituições que fazem parte da rede arrecadadora de receitas federais.

A conta bancária informada na declaração deve ser do titular da declaração. Por isso, é muito importante preencher as informações corretamente e manter a conta bancária ativa. Para casos excepcionais, como quando o titular é falecido, menor de idade, incapaz ou saiu definitivamente do país, há procedimentos específicos.

Informando a conta na declaração

Os dados da conta bancária são informados em Cálculo do Imposto (no Resumo da Declaração). Desde 2020, o número da conta pode ser selecionado a partir das informações prestadas na ficha de bens e direitos.