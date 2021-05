Ismael Crispin confirma R$ 500 mil para recapeamento asfáltico do centro de Mirante da Serra

Segundo o deputado, o recapeamento vai levar mais qualidade de vida para a população, além de possibilitar o aperfeiçoamento da infraestrutura do município

Na manhã desta quarta-feira (05), o deputado Ismael Crispin (PSB) em reunião com o prefeito de Mirante da Serra, Evaldo e os vereadores Willian Parafuso, Cagado, Daniel Andrade e Luiz Dilon, anunciou recurso de R$ 500 para recapeamento asfáltico do centro do município.

Segundo o deputado, o recapeamento vai levar mais qualidade de vida para a população, além de possibilitar o aperfeiçoamento da infraestrutura do município. “Agora, o próximo passo é a apresentação do projeto por parte do município para que esse investimento possa ser feito o mais breve possível”, apontou.

Ismael Crispin ressaltou também que o investimento irá transformar a vida de várias famílias diretamente e ainda contribuir com o desenvolvimento do município em vários aspectos. “Estamos vivendo em um momento muito conturbado, mas precisamos cuidar das nossas cidades e dos munícipes para transformar a realidade de cada um”, finalizou.

Texto: Laila Moraes-ALE/RO

Foto: Assessoria