Ismael Crispin e prefeito de Parecis garantem pavimentação asfáltica e recapeamento

A cidade de Parecis vai receber mais de 10 quilômetros de asfalto novo e de recapeamento asfáltico, através do programa Tchau Poeira, do Governo do Estado, após o deputado estadual Ismael Crispin (PSB) e o prefeito Marcondes de Carvalho (PSB), intercederem junto ao chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, que confirmou o benefício. O presidente da Câmara Municipal de Parecis, vereador Donizete (PSL), e dos vereadores Dego do Pé de Galinha (PSB) e Malaquias (PSB) também estavam na reunião.

Serão 5,6 quilômetros de asfalto novo e mais 5 quilômetros de recapeamento asfáltico. “É mais uma conquista de nosso mandato para Parecis, construída em conjunto com representantes do município. São mais de 10 quilômetros de asfalto novo, de qualidade, junto com a recuperação asfáltica dos trechos mais críticos na cidade, dando uma nova cara, acabando com a lama no inverno e a poeira no verão, além de valorizar os imóveis”, destacou Crispin. Na ocasião, o prefeito de Parecis fez questão de destacar a atenção do deputado com o município. “Com o apoio do deputado Ismael Crispin, o chefe da Casa Civil deu sinal verde ao projeto e confirmou que em breve será dada a ordem de serviço para o início das obras em Parecis, que vão dar uma nova infraestrutura para a nossa cidade, com melhorias urbanas tão esperadas por nossa população que é o asfalto. Houve outras reuniões para tratar dessa questão, todas elas intermediadas e com a participação do deputado Crispin”, finalizou o prefeito.

