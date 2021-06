ISONOMIA DO IR: Força Tarefa do Sindsef continua pressão por agenda de reunião na PGFN

A Força Tarefa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO continua persistindo nas estratégias para conseguir nova agenda junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em Brasília, com o objetivo de dar andamento nas negociações para destravar os pagamentos de ações judiciais de Imposto de Renda da Isonomia.

Na última semana, a Força Tarefa esteve em Brasília buscando apoio de parlamentares da bancada federal de Rondônia para as demandas de interesse dos filiados do Sindsef/RO. No entanto, mesmo com as investidas junto a PGFN, não houve possibilidade de agenda nesta semana, ficando transferido, portanto para a próxima semana uma nova ação conjunta com o gabinete do senador Marcos Rogério, que tem sido um parceiro do sindicato e uma ponte de acesso à Receita Federal e à PGFN em Brasília.

O presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge de Sousa Oliveira, ressalta que o Sindsef/RO está incessantemente buscando solucionar esse processo que há anos se arrasta sem justificativas convincentes da União, apesar de ser um direito garantido e também do valor está depositado em conta judicial, tem causado muito desgaste aos filiados beneficiários. “O Sindsef não vai descansar enquanto esse processo não for concluído”, afirmou.

Sindsef assessoria