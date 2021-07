ISONOMIA do IR: Força Tarefa do Sindsef informa novidades sobre reunião na PGFN

Em reunião na semana passada, a Procuradora Geral Adjunta de Representação Judicial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Adriana Gomes de Paula Rocha, se comprometeu em responder ao senador Marcos Rogério e a Força Tarefa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, em empenhar esforços para apresentar parecer sobre a demanda do processo de Imposto de Renda da Isonomia, no período de 30 dias.

Segundo o presidente do Sindsef/RO, Mário Jorge Souza de Oliveira, esta é mais uma etapa a ser vencida e a Diretoria Executiva do sindicato aguarda com grande expectativa que a manifestação da PGFN, por meio de parecer, seja definitivamente, positiva para os beneficiários que há muitos anos aguardam por este direito.

O presidente Mário Jorge alerta ainda a todos professores, que fiquem atentos às notícias veiculadas em grupos sem veracidade. “Estamos empenhados e, muito, junto ao Escritório Fonseca & Assis, em chegar ao final dessa batalha pelo pagamento do nosso Imposto de Renda retido. Cada etapa está sendo vencida, passo a passo, por meio da Força Tarefa”, disse.

Mário Jorge afirma que o Sindsef está fazendo tudo que está ao alcance, sem mais, nem menos. “É preciso ter Fé e acreditar que podemos vencer, não hesitamos em momento algum. A PGFN, finalmente se comprometeu em emitir parecer, portanto não podemos permitir que outros fiquem incentivando outras medidas intempestivas, que poderão atrapalhar e tumultuar o processo judicial, atrapalhando o curso dos trabalhos em andamento da Força Tarefa do Sindsef em Brasília, retardando ainda mais o recebimento do processo, prejudicando a todos os beneficiários”, enfatizou.

Assessoria