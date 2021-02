Israel testa 2 remédios promissores contra a Covid-19; entenda

Israel ocupa o primeiro lugar na corrida da vacinação contra a Covid-19 e foi destaque nos últimos dias com o anúncio dos resultados sobre fármacos experimentais. A imprensa internacional divulgou, no último domingo (14), os primeiros resultados de dois medicamentos que teriam chances de curar casos moderados a graves da doença.

Pesquisadores do Centro Médico de Ichilov, de Tel-Aviv, divulgaram informações sobre os medicamentos EXO0-CD24 e, do Hadassah Medical Center, em Jerusalém, do Allocetra. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, ambos contém a resposta inflamatória exagerada no sistema imunológico, que é uma das causas de óbito dos pacientes graves.

O EXO-CD24 é um medicamento para inalar e acaba de passar pela primeira fase da pesquisa. Em uma pesquisa com 30 pacientes, 29 tiveram alta de 3 a 5 dias de tratamento com o fármaco, e o 30º também se recupero, mas necessitou de um período maior.

Em um vídeo divulgado pelo pesquisador Nadir Aber, responsável pelo estudo do Centro Médico de Ichilov, nos casos mais graves da Covid-19, o organismo gera uma resposta imunológica exagerada para combater o vírus e, essa reação pode causar inflamação em todos os sistemas orgânicos e levar ao óbito do paciente.

Israel ocupa o primeiro lugar na corrida da vacinação contra a Covid-19. (Foto: Pixabay)

O pesquisador apresentou os dados para o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, na última semana e revelou o planejamento para a 2ª fase da pesquisa. O segundo medicamento foi anunciado e considerado promissor no tratamento contra o Coronavírus.

O fármaco Allocetra passou pela segunda fase de testes no Hadassah Medical Center, em Jerusalém. No estudo, 16 pacientes em estado grave e crítico receberam o fármaco e, após 28 dias, 14 receberam alta e outros dois permanecem na Unidade de Terapia Intensiva.

Esse medicamento age de forma parecida ao EXO-CD24, também atuando na contenção da resposta inflamatória do sistema imunológico. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o medicamento entrou na terceira fase de teste e será teste em mais de 100 pacientes.

