Itapuã D’Oeste recebe R$ 200 mil para a recuperação de estradas vicinais

Já está na conta da prefeitura de Itapuã do Oeste o recurso na ordem de R$ 200 mil para a recuperação de estradas vicinais do município. Esse investimento foi assegurado graças ao empenho do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), que intermediou junto ao Governo, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), que firmou o convênio e liberou a ordem bancária.

“É fundamental que possamos ajudar aos municípios a enfrentar essa crise econômica, destinando emendas e intercedendo junto ao Governo por convênios com as prefeituras, para que o recurso possa beneficiar a população com obras e ações efetivas”, disse Redano.

A destinação do recurso atende ao pedido do vereador Fábio Junior (PMN) e do prefeito Moisés Cavalheiro (MDB). Alex Redano trabalha ainda para que o Executivo, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), contemple Itapuã do Oeste com o programa Tchau Poeira, com a pavimentação urbana, assegurando asfalto de qualidade para a cidade.

Via ALE-RO