Itaú aplica calotes de Norte a Sul, na União e vem sendo favorecido por Fux em decisão no CNJ há mais de 1 ano

Agora em 2022 o município de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, vai continuar tentando receber R$ 13,3 milhões que o Banco Itaú, cujo valor de mercado chega a quase R$ 300 bilhões, deve em Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

Mas, a capital gaúcha integra uma longa e praticamente interminável lista de credores, pessoas físicas, jurídicas e órgãos públicos que tenta receber dívidas do Itaú, que também pode ser considerado o maior caloteiro do país. O Itaú acumula dívidas de norte a sul, e sempre que é cobrado, responde da mesma forma:

“O Itaú Unibanco cumpre fielmente a legislação tributária, recolhendo todos os impostos devidos. O banco esclarece, no entanto, que existem divergências legítimas de interpretação em relação ao pagamento de alguns tributos, que aguardam a decisão final da Justiça ou de tribunais administrativos”, disse a empresa ao Matinal.

Por ‘divergências legítimas de interpretação’ o banco quer dizer que só paga o que acha que tem pagar, do contrário, judicialize, entre na fila e amargue seus próprios prejuízos.

O mais grave é que o banco, mesmo aplicando calotes em todo o Brasil, não é punido, tampouco auditado, como deveria ser por qualquer governo minimamente sério. O Itaú tem dívidas ‘judicializadas’ com a Receita Federal, Cidade de São Paulo, Cidade de Porto Alegre, isso apenas para citar alguns exemplos. O banco adotou uma política de ’empurrar com a barriga’ qualquer dívida, e por ‘barriga’ entenda-se o Poder Judiciário.

E quando o Judiciário determina que o banco pague o que deve, o Itaú simplesmente recorre. Perde, recorre novamente. E quando não tem mais instância recursal, o banco cria uma. E foi isso que o Itaú fez ao inovar, denunciando magistrados no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ganhar tempo e aplicar calotes.

O caso emblemático, que sequer deveria ter sido acolhido pelo CNJ, contou com a colaboração de dois personagens de peso, Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, e o ministro Luiz Fux, que ignorou a Constituição e atropelando as competências do CNJ, criou uma tal ‘tese aberta’, que favorece apenas o banco. Na cabeça cabeluda de Fux, é inadmissível uma juíza determinar bloqueio judicial de uma ‘soma extravagante’ apenas porque assim determina a lei.

A decisão do ministro, é praticamente carta branca para o Itaú seguir aplicando calotes sistematicamente na sociedade brasileira. O banco que mais fatura, é também o que menos paga.

O Ministério Público Federal precisa tomar uma atitude contra o banco Itaú. Os bancos brasileiros devem à sociedade, mais de R$ 124 bilhões e apenas o Itaú concentra quase 40% dessa dívida. E estamos falando apenas de débitos fiscais, se entrarmos na seara de dívidas a pessoas físicas e jurídicas, a dívida é estratosférica.

Mesmo assim, um ministro do Supremo, o homem que preside o Conselho Nacional de Justiça e que fala tanto em ‘defesa da sociedade’ e na ‘segurança jurídica’, ignora toda a listagem de calotes e ainda favorece o banco nessa empreita.

