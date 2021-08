Itaú coleciona calotes em todas as instâncias do Judiciário e mesmo assim, Fux vem ajudando o banco com decisão ilegal no CNJ

Não precisa muito trabalho, tampouco conhecimentos avançados para encontrar uma lista interminável de processos envolvendo o Banco Itaú em mecanismos de pesquisa na internet.

O banco responde a ações em todas as instâncias e modalidades do Poder Judiciário brasileiro. Nas varas do Trabalho, é possível encontrar o Itaú envolvido em processos onde a culpa do banco é nítida, injustiças, demissões e até prisões de funcionários, que foram judicializadas, comprovados os erros do banco e os calotes que ele aplica em decisões judiciais.

Até mesmo calotes em horas extras de funcionários foram registradas. O Itaú chegou a ser condenado por impedir que os funcionários registrassem horas extras nos relógios de ponto e não pagar as horas adicionais. Por conta disso, o banco foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho a pagar R$ 100 mil de multa. E claro, o Itaú recorreu da sentença para ganhar mais tempo na justiça.

Em Campinas (SP) o banco foi condenado pela 6ª Câmara (Terceira Turma) do Tribunal Regional do Trabalho (15ª Região) a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 1 milhão por “praticar o ilícito” de alterar as regras de pagamento dos planos de saúde dos funcionários, de forma unilateral e ilegal. O banco também recorreu da decisão para protelar o pagamento.

Veja a matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/itau-coleciona-calotes-em-todas-as-instancias-do-judiciario-e-mesmo-assim-fux-vem-ajudando-o-banco-com-decisao-ilegal-no-cnj/

Auto: Alan Alex, Painel Político