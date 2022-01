Itaú começa um ano novo, mas com velhos calotes e sem nenhuma previsão de pagamento

Iniciamos neste sábado, 1, o ano de 2022 que pelo que se desenha, promete turbulências na política e terremotos no judiciário, com o novo ministro, que assumiu o cargo em 16 de dezembro de 2021, André Mendonça. O ano começa ainda com a tragédia na Bahia, que deixou milhares de desabrigados. O ano é novo, mas as notícias, infelizmente, se repetem.

Entre elas temos o calote promovido pelo Banco Itaú em um processo judicial, que transitou em julgado, e sofreu uma interferência ilegal por parte do ministro Luiz Fux no Conselho Nacional de Justiça, atendendo pedido do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho e herdeiro do escritório do tio, o também ministro Luís Roberto Barroso.

A interferência ilegal de Fux se arrasta desde outubro de 2020, portanto, extrapolou todos os limites de prazos estabelecidos pelo regimento do CNJ e do próprio judiciário. Fux não dá bola para os prejuízos provocados por sua decisão à parte vencedora, que teve reconhecida pela justiça um lote de ações emitidas pelo próprio Itaú, avaliadas por três perícias em R$ 2,09 bilhões.

O banco, ao saber que esse valor seria bloqueado em suas contas, tratou de acusar a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, de ter sido ‘parcial’ por determinar o bloqueio. Fux passou por cima da Constituição, que ele jurou defender, da jurisprudência do Supremo, que decidiu em vários processos que o CNJ possa interferir em decisões judiciais.

Infelizmente mais um ano começa com essa triste mancha no judiciário brasileiro, afetando a segurança jurídica de forma irreparável. Nenhum investidor sério coloca dinheiro em um país cujo Poder Judiciário age à revelia da Constituição. O Brasil nunca esteve com uma imagem externa tão ruim, desde o processo de redemocratização.

O Itaú deve ainda mais de R$ 4 bilhões à prefeitura de São Paulo, após ter sido multado por suposta fraude fiscal. Deve mais de R$ 25 bilhões à União, que foram ‘perdoados’ pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, mas que a Receita tenta resgatar no judiciário.

Que neste ano que inicia hoje, às instituições possam respeitar as leis, e principalmente a Constituição, que anda sendo tão maltratada nos últimos sombrios tempos.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Leia a matéria completa em PainelPolítico