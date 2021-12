Itaú comunicou acionistas sobre perda de processo no Pará, minimizando decisão judicial considerando ‘remota’ possibilidade de pagamento total

O Banco Itaú divulgou em seu relatório aos acionistas, divulgado em maio deste ano, o processo que perdeu na justiça do Pará, que transitou em julgado, mas minimizou as perdas, alegando ser “provável” ter que pagar R$ 957.125,77 e “remota” a possibilidade de cumprir a determinação judicial, cujo valor total, segundo o banco, é de R$ 6.424.907.567,96. O processo tramita sob segredo de justiça a pedido do próprio Itaú.

No relatório do comunicado, o Itaú reconhece a condenação definitiva, assim como as perícias judiciais, assim como a homologação dos valores e informa, parcialmente, que reclamações foram feitas à corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará e ao Conselho Nacional de Justiça, alegando ‘exceção de suspeição’’ e informou ainda ter depositado ‘o que entende devido’, no caso R$ 895.004,60.

Ocorre que o banco não tem que achar nada. Ele precisa cumprir a ordem judicial e não fazer o que bem entende. O banco já foi condenado neste processo por litigância de má-fé e por recursos protelatórios. Inconformado e desrespeitoso, ainda apresentou, contra a juíza que havia determinado o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco, reclamações a Corregedoria do TJPA, que entendeu, após investigar, que a magistrada agiu estritamente dentro da lei e do devido processo legal, faltando apenas o Conselho Nacional de Justiça finalizar o julgamento da reclamação que começou a ser discutida em 6 de outubro de 2020, e desde então adormece nas gavetas do CNJ.

Por conta da reclamação apresentada pelo banco, o ministro Luiz Fux, que preside cumulativamente o CNJ e o Supremo Tribunal Federal, cassou, na condição de corregedor interino do CNJ, a ordem de bloqueio da magistrada, o que fere a Constituição e a jurisprudência do Supremo. Agravos, embargos e recursos devem ser feitos no processo, e não através do CNJ.

matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/itau-comunicou-acionistas-sobre-perda-de-processo-no-para-minimizando-decisao-judicial-considerando-remota-possibilidade-de-pagamento-total/

autor: Alan Alex, Painel Político