Itaú cria uma falsa bolha de segurança ao não comunicar investidores e mercado sobre calotes aplicados em ações judiciais

. O Itaú perdeu uma ação bilionária que tramita na justiça do Pará há 18 anos

. A juíza que assumiu o caso determinou um bloqueio nas contas do banco em 18 de setembro de 2020

. O banco denunciou a juíza alegando que ela havia sido ‘parcial’ e que estaria ‘levantando os valores bloqueados’

. O advogado do Banco Itaú é Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso

. O ministro Luiz Fux, atuando como corregedor do CNJ atendeu a reclamação do advogado contra a juíza e interviu ilegalmente no processo que começou a ser julgado pelo CNJ em 6 de outubro de 2020

. O banco mentiu na denuncia ao CNJ, alegando que o dinheiro estava bloqueado, mas o SISBAJUD estava fora do ar no período alegado.

No não tão distante ano de 2008, o mundo foi surpreendido com a quebra da economia americana, que, lastreada em títulos imobiliários que eram emitidos sem suporte financeiro. Com a inadimplência, os bancos não tinham como bancar os prejuízos. Como resultado, milhares de americanos ficaram desempregados, e foram viver nas ruas. O governo socorreu os bancos, e após alguns percalços, a economia estabilizou.

O sistema capitalista é baseado em ativos (dinheiro, patrimônio, carteira de crédito). Bancos vendem dinheiro, mas eles precisam captar esses recursos, e fazem isso através da venda de papéis, sejam de seguros, ações nominais, crédito imobiliário ou outros produtos disponíveis no mercado. Mas quem ‘compra’ esse dinheiro, no caso os correntistas, precisam dar garantias de pagamento. No Brasil, nome limpo, score de crédito e bens, são aceitos pelos bancos.

Em contrapartida, essas instituições precisam ter caixa para, em caso de algum revés no mercado (alta inadimplência, garantias sem valor ou grandes processos judiciais), conseguir honrar os pagamentos. Na atual crise econômica que o Brasil atravessa, a inadimplência vem aumentando, mas de acordo com relatórios econômicos, outros produtos compensam, além das altas taxas de juros e serviços.

Porém, um dos principais operadores do mercado, o Banco Itaú, apesar de demonstrar lastro em seus balancetes, vem há alguns anos, omitindo informações relevantes ao mercado e principalmente aos investidores e acionistas. O Itaú criou uma falsa bolha de segurança ao não comunicar a real situação de suas dívidas geradas a partir de decisões judiciais.

Citando apenas dois eventos recentes da omissão do Banco Itaú, temos o caso do ‘perdão’ concedido pelo CARF, da multa de R$ 25 bilhões, que foi judicializada pela Receita Federal, e que em breve deverá ter um desfecho. O banco não inclui esse valor em seus informes, pois acredita ser uma conta que jamais pagará. Outro episódio, ainda mais grave, é de um processo que tramita no Pará, que transitou em julgado e graças a uma interferência ilegal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promovida pelo ministro Luiz Fux, o pagamento de R$ 2,09 bilhões está suspenso.

Ocorre que a suspensão está baseada em uma mentira, falsas acusações e é altamente suspeita, por dois fatores, o primeiro é que o advogado do Itaú é Rafael Barroso Fontelles, que vem a ser sobrinho do também ministro Luís Roberto Barroso, e o segundo motivo é que Luiz Fux mantém estreitas relações com o Banco Itaú. Para piorar ainda mais, temos o fato de que o CNJ não é instância recursal, tampouco tem poderes para intervir em decisões judiciais.

Fux cometeu uma ilegalidade para favorecer o Banco Itaú, que por sua vez comete crime ao não comunicar o mercado, nem seus acionistas, sobre uma dívida bilionária consolidada. O banco não tem como recorrer, não tem como reverter ou reduzir os valores, precisa pagar, e vem empurrando com a barriga, e com uma ajuda suprema de Fux, para adiar o inevitável. A pergunta que fica é, dá para confiar em uma instituição que não respeita as próprias leis de um país? Tem lugares melhores para investir.

Via Painel Político