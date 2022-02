Itaú deve pagar R$ 9 bilhões em dividendos em 2022, mas não paga o que deve a acionista nem à praça

O banco Safra estima que o Banco Itaú Unibanco vai distribuir R$ 9 bilhões em dividendos em 2022 (payout ratio de 30%), ligeiramente acima do nível mínimo.

De acordo com a projeção, o dividend yield dos analistas para o ano é de 3,5%, considerando que a maior parte do lucro deve ser retido para suportar o forte crescimento do volume de crédito do banco.

O Safra atualizou as estimativas para o Itaú após a divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano passado e o guidance para 2022.

A instituição elevou as projeções de lucro líquido para R$ 30,3 bilhões em 2022, de R$ 28,5 bilhões.

O interessante desses números e projeções, é que o mercado considera ‘normal’ um banco como o Itaú acumular lucros exorbitantes enquanto aplica calotes ‘legais’ usando e abusando de chicanas promovidas no poder judiciário para não pagar o que deve na praça.

O Itaú acumula dívidas com a União, estados, municípios, pessoas jurídicas e físicas, em praticamente todo o território brasileiro, e segue impune.

O banco infiltrou-se nas instâncias superiores do Poder Judiciário contratando o escritório de advocacia da família do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, a BFBM Advogados, que também representa dezenas de outras instituições bancárias.

Em 2018, o jornalista Luís Nassif demonstrou como Barroso se fez de ‘esquecido’ ao julgar uma ação milionária a favor do Itaú no STF.

Desde 2020 que PAINEL POLÍTICO vem mostrando como o mesmo escritório está manobrando, através do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo Luiz Fux como colaborador, para não pagar uma dívida de R$ 2,09 bilhões, referentes a um lote de ações que pertencem a uma empresa, que venceu em todas as instâncias do judiciário a ação que transitou em julgado. Para não pagar, o sobrinho de Barroso, Rafael Barroso Fontelles que representa o banco, apresentou uma reclamação disciplinar contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, por ela ter mandado bloquear o valor nas contas do itaú.

E para ajudar o banco, Fux cometeu uma ilegalidade. Ele cassou a ordem da magistrada atuando como corregedor do CNJ, o que é proibido pela Constituição e o entendimento consolidado através da jurisprudência do STF.

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

autor: Alan Alex, Painel Político