Itaú engana justiça, se protege de bloqueios judiciais e aplica calote bilionário há quase um ano com ajuda de Fux

Um processo que tramita na Justiça do Pará há 18 anos escancarou as manobras que o Banco Itaú utiliza para descumprir ordens judiciais descaradamente se protegendo de bloqueios e ainda mente para o judiciário. E o que é pior, ninguém faz nada sobre o assunto, nem o Banco Central, Ministério Público, Polícia Federal e tampouco quem foi desrespeitado, no caso a própria justiça. Como se trata de uma falsa comunicação, com intuito de fraudar uma execução judicial, caberia a instauração de um inquérito policial para apurar o caso e responsabilizar os autores, entre eles, o advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, cujo escritório foi contratado às pressas para promover a chicana.

A questão envolve o processo 0035211-79.2002.8.14.0301, no qual o Banco Itaú S/A foi condenado reconhecer o valor de suas próprias ações, emitidas em 1973. A ação transitou em julgado ainda em 2014 e em 18 de setembro do ano passado, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém determinou o bloqueio, através do SISBAJUD, de R$ 2,09 bilhões, valor calculado na época por três diferentes perícias judiciais.

Tão logo a ordem de bloqueio foi emitida, o banco demitiu 76 advogados que cuidavam do processo, e contratou Rafael Barroso, que imediatamente apresentou uma reclamação disciplinar contra a juíza ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A queixa, sequer deveria ter sido aceita, mesmo assim, o ministro Luiz Fux, que preside o conselho, acatou e cassou ilegalmente a ordem de bloqueio, e proibiu a juíza de atuar no processo até que a reclamação fosse julgada. Desde então, passou-se praticamente um ano, e Fux não pautou mais o assunto.

A decisão ilegal de Fux, foi tomada com base em falsas informações, e foi tão atabalhoada que Fux, por telefone, determinou que a magistrada se abstivesse de ‘promover qualquer ato processual na ação’.

A manobra do banco foi meramente protelatória, com intuito de ganhar tempo na justiça. O processo transitou em julgado e por isso, não cabem mais recursos, exceto pagar o que deve. Mas essa não foi a primeira, e certamente não será a última vez que o Itaú utiliza a justiça para aplicar calotes ou desrespeitar decisões judiciais. Casos recentes, ocorridos no Paraná, onde o banco chegou a ser condenado por atentar contra a dignidade da justiça ao desrespeitar ordens de magistrado em bloqueio, calotes na União, estados, municípios e até mesmo em seus próprios ex-funcionários fazem parte do longo histórico de mau pagador que o Itaú carrega. Se o banco fosse um CPF, estaria negativado em todos os serviços de proteção ao crédito e comércio do país.

O mais interessante é que o Itaú vem atuando impunemente ao longo dos anos, sem sequer ser incomodado por uma auditoria do Banco Central ou mesmo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) órgão que, em tese, deveria ter um controle mais efetivo sobre operações de mercado. Se o Itaú faz isso com um investidor que detém milhões de ações, pense sobre como ele age em relação aos pequenos.

Via Painel Político