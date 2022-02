Itaú mentiu na justiça e para empresa para não pagar lote de ações avaliados em R$ 2,09 bilhões; Fux mantém calote via CNJ

A empresa Rondhevea é dona de um lote com 51.939.753 ações do Itaú (ITUB4) compradas em 1973, cujo valor foi homologado pela justiça em 2017 por R$ 2.090.575.058,25.

O caso teve início em 2002, quando a empresa tentou receber os dividendos referentes a seu lote de ações. No primeiro momento, o Itaú comunicou que havia pago e liquidado os papéis. Evidente que, em se tratando de uma soma tão expressiva, o dinheiro teria que ter sido transferido para alguém, ou alguma empresa. Após muita enrolação, o banco finalmente admitiu que não havia pago, mas tentou desqualificar os próprios papéis, desvalorizando-os. A empresa ingressou judicialmente e após três perícias, inúmeros recursos protelatórios e uma condenação por litigância de má-fé contra o banco, em 2017 a justiça do Pará homologou o valor de R$ 2.090.575.058,25, que era o valor das ações na época.

Três anos depois, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, em 18 de setembro de 2020, determinou que fossem bloqueados os valores nas contas do Itaú. Abaixo, a ordem emitida pela magistrada.

A juíza atendeu o pedido da empresa Rondhevea, que havia sido feito 9 dias antes, solicitando o bloqueio por conta da falta de resposta do banco em cumprir a sentença em um processo que já estava transitado em julgado. O Itaú se comportou exatamente como sempre fez, ignorando as decisões judiciais. Abaixo, o pedido da empresa:

E novamente, para não cumprir a ordem judicial, o Itaú deu início a uma série de manobras. A primeira delas foi alegar que seu sistema estava fora do ar, portanto não poderia bloquear os valores. A segunda foi o esvaziamento das contas, já que, quando o ‘sistema voltou’ não foi encontrado um mísero real; a terceira manobra foi contratar, em cima da hora, o escritório de advocacia da família do ministro Luís Roberto Barroso, a BFBM Advogados. O sobrinho do ministro, Rafael Barroso Fontelles assumiu o caso, e para ganhar tempo e dar mais tempo ao banco, já chegou enviando uma comunicação mentirosa à justiça alegando que ‘os recursos estavam disponíveis’, conforme mostra o documento abaixo:

Ocorre que uma tela de segurança do próprio Itaú mostrava exatamente o contrário, que existia uma ordem, mas não havia sido feito o bloqueio:

E tudo isso aconteceu em um curto espaço de tempo, ao mesmo tempo que o banco segurava o bloqueio, o advogado ingressou com uma reclamação disciplinar contra a magistrada no Conselho Nacional de Justiça e na corregedoria do TJPA, alegando que ela havia sido ‘parcial’ em sua decisão. Imediatamente o ministro Luiz Fux, presidente do CNJ e à época ocupando interinamente a corregedoria do órgão, mandou que sua assessoria telefonasse para a juíza, comunicando que a ordem de bloqueio emitida por ela estava cassada, e que ela estava proibida de movimentar o processo.

O tempo entre a ordem de bloqueio e a interferência de Fux? Apenas seis dias. A própria juíza relatou em sua defesa na corregedoria do TJPA:

Registro também que na data de 24/09/2020, fui intimada às 10:14h pelo meu celular, por meio de ligação do no 061-xxxx 4776 – pelo Juiz auxiliar da Presidência do CNJ – de que o Ministro Luiz Fux determinou que não deveria liberar nenhuma quantia, abstendo-me de praticar qualquer ato neste processo neste sentido, bem como que disponibilizasse este processo aos advogados”.

A interferência de Fux foi ilegal, o CNJ não tem competência para interferir em decisões judiciais, por mais erradas que elas estejam, o que não foi o caso desse processo. Tanto que a própria corregedoria do TJPA já mandou comunicação ao CNJ, após ter investigado todo o processo e a conduta da magistrada. A reclamação no CNJ perdeu o objeto, tendo em vista que a corregedoria é quem tem competência para dizer se o magistrado agiu errado ou não. Cabe ao CNJ decidir apenas sobre questões administrativas, conforme determina a Constituição e a jurisprudência do CNJ:

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Mas, para tentar justificar sua ilegalidade, Fux resolveu construir uma tese onde, dependendo o valor, se forma uma ‘soma extremamente extravagante’, cabe a interferência do CNJ, uma verdadeira aberração jurídica, quase um estupro constitucional. Veja abaixo quando ele levou o caso ao plenário do CNJ em 6 de outubro de 2020:

Veja a partir de 1:45:56:

O vídeo desse julgado, que foi transmitido ao vivo havia sido excluído do portal do CNJ. Nós passamos a postar o trecho do julgamento em nossa conta no Dailymotion. O CNJ denunciou por uso de imagem, e perdemos nossa conta, que tinha mais de 6 mil inscritos. E nem nos permitiram recorrer dessa decisão. Dias depois, misteriosamente o vídeo foi repostado no canal do CNJ no YouTube conforme você pode verificar, o julgamento foi em 6 de outubro de 2020 e o vídeo acima foi repostado em abril de 2021.

Produzimos dois vídeos sobre o assunto, que você pode conferir abaixo: