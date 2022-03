Itaú precisa ser punido exemplarmente por calotes e erros. E se a ‘falha sistêmica’ do banco tivesse sido no Banco do Brasil ou Caixa?

Na quinta-feira, 3, milhares de clientes do Itaú ficaram sem acesso às contas, outros relataram dinheiro a mais e vários à menos. O banco alegou, para variar, uma ‘falha sistêmica’ que provocou os erros. Mas, apenas reconhecer e dizer que teve falha é pouco, é inaceitável que um banco que cobra taxas altíssimas de seus correntistas esteja sempre apresentando problemas em seu sistema.

E exemplos não faltam, alguns com reflexos extremamente graves, como a que levou à prisão o deputado estadual do Rio, Andre Correa, cujo chefe de gabinete fez um depósito de R$ 5 mil, que virou R$ 34 milhões na conta do parlamentar, e o próprio banco enviou o comunicado ao Ministério Público e à Receita Federal alegando ‘dinheiro sem origem’ na conta do deputado, que ficou um ano preso devido a essa ‘falha’. Para piorar, o deputado e o chefe de gabinete ganharam uma mísera indenização de R$ 500 mil (300 para o deputado e 200 para seu ex-assessor) e o banco, ao invés de pagar, está recorrendo!

Matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/itau-precisa-ser-punido-exemplarmente-por-calotes-e-erros-e-se-a-falha-sistemica-do-banco-tivesse-sido-no-banco-do-brasil-ou-caixa/

Autor: Alan alex, Painel Político