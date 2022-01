Itaú tenta se vender como ‘descolado’ e ‘inclusivo’, mas é só propaganda; continua dando calote até em funcionário aposentado

O Banco Itaú patrocina uma editoria completa no jornal O Globo, chamada de ‘Pipeline’ publicada ainda no Valor Econômico. Por lá, o banco tenta vender suas inovações, e a última foi a de se apresentar como uma empresa que interage com seus ’90 mil colaboradores’. O texto, claramente um amontoado de clichês do mercado publicitário, usa termos como ‘Itubers’, ‘transformação cultural’, fala em agregar colaboradores como o trecho: “estagiário, um diretor, um deficiente auditivo se comunicando em libras ou um colaborador trans – também grava um vídeo, de 1 minuto, para ser enviado a todos, inclusive o CEO, falando sobre os fatos mais importantes que aconteceram na última semana envolvendo o banco”.

Quem lê esse tipo de material fica impressionado com tantos adjetivos inclusivos, uma cortina de fumaça que serve para esconder, por exemplo, que há 23 anos que a Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú (Afaci) tenta receber do banco, R$ 18 milhões referentes a uma correção de 215% deveria ser aplicada a todas as parcelas da complementação de aposentadoria, pagas ao funcionário até sua morte.

O banco levou as ações até o Supremo Tribunal Federal (STF), mas o Judiciário deu ganho de causa aos aposentados. Após o Trânsito em Julgado das ações, o banco voltou a apresentar recursos.

Em resposta, vários juízes aplicaram multas ao banco. A mais emblemática foi aplicada pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que afirmou que o novo recurso é “ardil e meio artificioso para se opor maliciosamente à execução, configurando Ato Atentatório à Dignidade da Justiça”, e condenou o banco ao pagamento de multa de 20% sobre o valor do débito atualizado – ou seja, mais 3 milhões de reais. Com isso, a ação já soma 18 milhões de reais.

O banco recorreu, mais uma vez, ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). A Terceira Turma, por unanimidade, negou o recurso e confirmou a multa aplicada. O acórdão foi publicado em 16 de abril de 2018.

O banco recorreu alegando “que a discussão processual prossegue pois acredita na sua tese jurídica e há recursos cabíveis”.

Como se vê, a cortina de fumaça é muito bonitinha, e pode ajudar a explicar, por exemplo, o silêncio que impera nas organizações Globo sobre a escandalosa manobra que vem sendo feita pela Banco Itáu no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), arquitetada pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, que teve o apoio incondicional de Luiz Fux, que não apenas acatou uma reclamação disciplinar fantasiosa apresentada contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, que havia determinado, em setembro de 2020, o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do banco, em processo que também transitou em julgado.

Isso a Globo não mostra. Isso o CEO do Itaú não explica aos colaboradores em videozinho de 1 minuto.

