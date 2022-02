Itaú tentou enganar acionista afirmando que tinha pago por ações emitidas na década de 70; entenda

A empresa Rondhevea detém um lote de mais de 50 milhões de ações do Banco Itaú, adquiridas na década de 70. Em 2002, a empresa procurou o banco para receber os dividendos, e foi informada, em primeiro momento pelo próprio Itaú que ‘os papéis já haviam sido pagos’.

A informação, que consta nos autos do processo 0035211-78.2002.8.14.0301 no Tribunal de justiça do Pará, pegou a empresa de surpresa, pois trata-se de um valor expressivo, R$ 2,09 bilhões, que foram homologados pela justiça posteriormente. Ao ser confrontado pelos representantes da empresa, que queriam saber em qual conta ou a quem havia sido repassado o valor, o Itaú desconversou, e alegou ‘ter se equivocado’, porém, reconheceu que de fato os papéis eram seus.

O caso foi parar na justiça, e a Rondhevea ganhou em todas as instâncias. O Itaú foi condenado por litigância de má-fé e o processo transitou em julgado, ou em outras palavras, não cabem mais recursos. Não tem como rediscutir valores e nem como anular a decisão, que é legítima. Os números foram consolidados após três perícias, e homologados em R$ 2,09 bilhões. É uma dívida real, reconhecida pelo próprio Itaú que, no final do ano passado comunicou seus acionistas sobre o processo.

O grande problema dessa ação não está no valor ou em sua tramitação, já que o processo, apesar de todos os recursos meramente protelatórios apresentados pelo banco, vinha sendo conduzido de forma correta pelo Judiciário, até que o escritório da família do ministro Luís Roberto Barroso entrou no caso, em setembro de 2020, contratado às pressas após a demissão de 76 advogados que cuidavam da ação.

A primeira medida adotada pelo sobrinho do ministro, Rafael Barroso Fontelles, foi apresentar, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uma reclamação disciplinar contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, que havia determinado um bloqueio nas contas do Banco Itaú, por conta do trânsito em julgado da ação.

A chicaca promovida pelo sobrinho do ministro, encontrou amparo inusitado em Luiz Fux, que agindo de forma totalmente imprudente, na condição de corregedor interino do CNJ, cassou a ordem de bloqueio emitida pela juíza, numa clara e inconstitucional interferência do CNJ em uma decisão judicial legítima. O episódio lamentável aconteceu no julgamento realizado em outubro de 2020, e desde então Fux vem mantendo o caso fora da pauta, após pedido de vista feito por um conselheiro (vídeo do julgamento mais abaixo).

“Não cabe ao conselho (CNJ) fiscalizar, reexaminar ou interferir nos efeitos de decisão judicial, regularmente proferida por membro do Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional. As atribuições do conselho estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição Federal”.

Fux cometeu uma grave irregularidade quando adotou essa postura. Ele deveria ser convocado pelo Senado para prestar esclarecimentos de sua atuação neste caso específico, afinal, trata-se de um processo privado, envolvendo uma soma substancial, defendido pelo escritório da família de um ministro do Supremo, tendo a interferência ilegal direta do presidente da Suprema Corte. É um caso escandaloso, talvez o maior e mais transparente envolvendo Fux e Barroso. Mas as autoridades e a chamada ‘grande imprensa’ simplesmente ignoram o golpe.

Leia a matéria completa em PainelPolítico