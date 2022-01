Já se passaram 16 meses desde que Fux interferiu em um processo judicial como corregedor do CNJ

Na próxima terça-feira, 18, passaram exatamente 16 meses desde que o ministro Luiz Fux, que preside o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional De Justiça (CNJ), na função de Corregedor interino do CNJ, cassou uma ordem de bloqueio judicial contra o Banco Itaú. Um ato ilegal, que fere de morte a segurança jurídica e transforma o CNJ em uma ‘instância recursal’ para banqueiro caloteiro.

O ministro ignorou os limites de competência do Conselho, atendendo um pedido feito em reclamação disciplinar contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso. Na reclamação, feita apenas para que o banco ganhasse tempo, o Itaú alega que a juíza foi parcial por ter mandado bloquear o dinheiro em suas contas sem aviso prévio e ainda acusou a magistrada de estar ‘levantando os valores’, que sequer foram bloqueados (veja mais sobre o caso abaixo).

Fux levou o caso ao Plenário do CNJ em 6 de outubro, e após um pedido de vistas, não pautou mais a reclamação, mantendo a juíza como suspeita e claro, o banco sem pagar o que deve.

O processo, que transitou em julgado, diz respeito a um lote de ações adquiridos por uma empresa em 1973, e o banco se recusa a reconhecer os valores atuais, que foram consolidados por três diferentes perícias.

Na ocasião em que a juíza determinou o bloqueio, as ações valiam pouco mais de R$ 2,09 bilhões. Desde então, as ações do Itaú vem desvalorizando, provocando prejuízos milionários a empresa que venceu o processo e aguarda a boa vontade de Luiz Fux em pautar o desfecho da reclamação contra a magistrada no CNJ.

