Jair Montes agradece ao Governo por atender pedido para ampliar oferta de credito para micro e pequenos empresários de Rondônia

O Deputado estadual Jair Montes (Avante) agradeceu do Governo Estado, durante o lançamento em Porto Velho nesta quinta-feira (22), pelas unidades de crédito do Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe). O programa visa ampliar o serviço de oferta de microcrédito para micro e pequenos empresários de Rondônia coordenado pela Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi).

“Esse aumento da oferta de microcrédito nesse momento que estamos vivendo é tão importante e necessário para que os micro e pequenos empreendedores possam continuar com suas atividades. Eu já fui microempresário e sei da importância de ter acesso sem burocracia ao crédito. Eu fiz essa indicação ao Governo para que fossem criadas mais linhas de crédito e nosso governador sempre sensível não mediu esforços para colocar em prática”, destacou o deputado.

De acordo com o superintendente da Sedi, Sérgio Gonçalves, O Proampe é uma política pública que não depende de recurso público.

“Essa é uma das grandes inovações. O recurso vem do sistema privado financeiro baseado na lei federal do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado. São poucos estados que estão regulamentados e Rondônia agora faz parte disso. É um recurso adicional que vai girar a economia dos municípios. Desta forma, tem recurso e tem gente precisando desse recurso e o que precisava era o articulador. Este está sendo o papel do Governo”, afirma Gonçalves.

Para a solicitação do crédito para os micro empreendedores basta acessar o endereço proampero.web.app/home ou se dirigir até as unidades direcionadas dentro do cronograma de cada município.

Via assessoria