Jair Montes destina emenda para viabilizar obras de urbanização na Rua Sardinha no bairro Lagoa na capital

Em reunião com a secretária Rosineide Kempim, da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc) de Porto Velho para conhecer o projeto o deputado estadual Jair Montes (Avante) anunciou a destinação de emenda no valor de R$150 mil para tornar a rua Sardinha no bairro Lagoa na capital uma rua modelo.

O projeto de urbanização da rua prevê: arborização, pavimentação, pintura de faixas de meio fio e pedestre, colocação de jardim e bloquetes de concreto.

“ A urbanização e sinalização têm o propósito de humanizar e tornar seguro o acesso dos moradores e também permitindo a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Por isso, ficamos imensamente felizes em poder contribuir com as pessoas que mais precisam”, afirmou o parlamentar.

Via ALE-RO