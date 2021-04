Jair Montes pede que Governo inclua ruas e avenidas de Nova Mamoré no programa Tchau Poeira

O deputado estadual Jair Montes (Avante) enviou pedido ao Governo do Estado para que através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes – DER, mediante termo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré, contemple com o Programa Tchau Poeira, a pavimentação asfáltica com sarjeta e meio fio ruas e avenidas do município de Nova Mamoré.

Na indicação o parlamentar ressalta que o Programa Tchau Poeira do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, objetiva asfaltar, recuperar e sinalizar as vias públicas urbanas dos 52 municípios rondonienses. O que por sua vez, vai melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios e um reforço na aparência visual das cidades e distritos.

“ A chegada do Programa Tchau Poeira nos municípios do interior de Rondônia com a pavimentação asfáltica, construção de meio-fio e sarjeta, permitirá o fim de buracos, poeira que causa doença pulmonares nos moradores, excesso de lama sempre quando chove e valorização dos imóveis. ” Ressaltou o Parlamentar que destacou ainda, que vai trabalhar junto ao Governo do Estado para que os municípios de Porto Velho e Guajará Mirim também sejam contemplados pelo programa, pois, especialmente Nova Mamoré e Guajará Mirim precisam urgente dessa atenção na área de infraestrutura, uma vez que os municípios enfrentam dificuldades financeiras e precisam urgente deste apoio do governo do estado.

O governador Marcos Rocha anunciou o Projeto Tchau Poeira, num investimento de R$ 300 milhões em obras de asfaltamento e recapeamento de asfalto urbano, que deverá atender a todos os 52 municípios de Rondônia.

A indicação contém mais de vinte ruas e avenidas de Nova Mamoré, entre elas: Avenida Ulisses Guimarães no Bairro Nova Redenção. Avenida 21 de Julho do Bairro João Francisco Clímaco ao Bairro Santa Luzia, Avenida 21 de abril do Bairro João Francisco Clímaco ao Bairro Santa Luzia, Avenida Sebastião João Clímaco no bairro Santa Luzia, Avenida José Ribeiro da Costa no bairro Santa Luzia, Avenida Antônio Pereira de Sousa no bairro Santa Luzia, Avenida Artur Arante Meira no bairro Santa Luzia, Avenida Princesa Isabel no bairro Santa Luzia, rua Afonso Pena no bairro João Francisco Clímaco, rua Anísio K Neto, bairro Novo Horizonte, rua Doze de Outubro no bairro Novo Horizonte, Avenida Princesa Isabel, Avenida Sebastião João Clímaco do trecho compreendido entre as ruas Raimundo Brasileiro e a rua José Oliveira Rocha, Avenida Artur Arante Meira, localizada no bairro Cidade Nova, a Avenida Manoel Fernandes, localizada no bairro Cidade Nova, Avenida Afonso Pena, localizada no bairro Cidade Nova, Travessa Augusto Ruschi localizada no bairro Cidade Nova, Avenida Machado de Assis, localizada no bairro Planalto, rua Antônio Luís de Macedo, localizada no bairro Planalto, rua Anísio K Neto, bairro Novo Horizonte, Rua Doze de Outubro no bairro Novo Horizonte, Avenida Princesa Isabel, a Avenida Machado de Assis, localizada no bairro Planalto, Avenida Sebastião João Clímaco do trecho compreendido entre as ruas Raimundo Brasileiro e a rua José Oliveira Rocha, Avenida Artur Arante Meira, localizada no bairro Cidade Nova, Avenida Manoel Fernandes, localizada no bairro Cidade Nova, a Avenida Afonso Pena, localizada no bairro Cidade Nova e a Travessa Augusto Ruschi localizada no bairro Cidade Nova.

Via assessoria